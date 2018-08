Scope Fluidics złożył wniosek patentowy na technologię w projekcie BacterOMIC



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics złożył wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BacterOMIC, służącej do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów, podała spółka.

"Złożenie patentów na nowatorską technologię zastosowaną w systemie BacterOMIC to istotny element w rozwoju projektu. Uzyskanie ochrony na wynalazek zabezpieczy nas w przypadku przyszłej komercjalizacji systemu. To ważne, bo skracanie czasu oznaczania antybiotykoodporności jest obecnie jednym z najważniejszych oczekiwań względem dostawców rozwiązań diagnostycznych" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że uzyskanie europejskiego patentu na wynalazek będzie chronić system BacterOMIC oferujący nie tylko zdecydowanie bardziej kompleksową, ale potencjalnie również szybszą analizę antybiotykowrażliwości, niż produkty konkurencyjne.

"Rozwiązania, o których opatentowanie ubiega się spółka, wspierają badanie metodą fenotypową - stanowiącą złoty standard wiarygodności w diagnostyce medycznej, przy tym znacząco skracając czas hodowli bakterii potrzebny do wykrycia ich wzrostu i oznaczenia poziomu oporności na dany antybiotyk. Technologia zastosowana w systemie BacterOMIC umożliwia wyjątkowo kompleksową analizę próbki - uzyskanie z jednego testu ilościowego antybiogramu, dla wszystkich klinicznie stosowanych antybiotyków. Ponadto użyte rozwiązania są kompatybilne z ekonomicznymi metodami w konstrukcji analizatorów diagnostycznych" - czytamy w komunikacie.

Wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o zastrzeżenie technologii wykorzystywanej w systemie BacterOMIC został złożony w połowie lipca, by chronić metodę zbierania i analizy danych, umożliwiającą bardzo szybkie oznaczanie poziomu stężenia antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii. Wraz z dwoma poprzednimi zgłoszeniami patentowymi, złożonymi w marcu tego roku, tworzy ono pakiet pokrywający kluczowe technologie, stanowiące o przewadze analizatora BacterOMIC nad konkurencyjnymi systemami diagnostycznymi, podano także.

System BacterOMIC to drugi projekt po PCR|ONE opracowywany przez firmę Scope Fluidics. Produkt, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST. System będzie pozwalał na oznaczenie prawdziwego poziomu MIC dla pełnej gamy istotnych klinicznie antybiotyków jednocześnie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)