Kończy się kolejny tydzień publikacji przez spółki wyników kwartalnych.

W piątek Credit Agricole podał, że zanotował w II kw. zysk netto w wysokości 1,44 mld euro wobec prognoz 1,02 mld euro.

Zysk operacyjny spółki Allianz wyniósł zaś w II kw. 3 mld euro, a analitycy szacowali go na 2,89 mld euro.

RBS miał zaś w II kw. zysk operacyjny - przed opodatkowaniem - na poziomie 613 mln funtów, gdy tymczasem przed rokiem było to 1,24 mld funtów. Bank podał, że zamierza wznowić wypłatę dywidendy, co poprawiło sentyment inwestorów wobec walorów spółek z sektora bankowego.

Inwestorzy wkrótce otrzymają "dawkę" wskaźników PMI w sektorze usług w lipcu, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i strefie euro.

O 11.00 w eurolandzie zostanie opublikowana informacja o sprzedaży detalicznej w regionie w czerwcu.

Ważna dla graczy rynkowych będzie jednak godzina 14.30, gdy Amerykanie podadzą dane z rynku pracy w lipcu.

Analitycy oceniają, że stopa bezrobocia za Oceanem wyniosła w lipcu 3,9 proc. wobec 4,0 w czerwcu. Spodziewany jest też wzrost liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 193 tys., a w sektorze prywatnym - wzrost o 190 tys.

O 15.45 zostanie zaś opublikowany wskaźnik PMI w usługach w USA w VII, a o 16.00 - indeks ISM poza przemysłem w USA w VII.

Podczas poprzedniej sesji indeksy giełdowe w Europie spadły w wielu przypadkach o ponad 1 proc. w reakcji na obawy o odnowione tarcia handlowe USA i Chin. Prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem dodatkowych 10-procentowych ceł na chińskie towary o wartości 200 miliardów USA, które w nadchodzących dniach mogą zostać podwyższone do 25 procent.

W czwartek Bank Anglii (BoE) podwyższył swoją benchamrkową stopę repo o 25 pkt. bazowych do 0,75 proc. Była to druga podwyżka stóp procentowych na Wyspach od czasu kryzysu finansowego. Wcześniej bank podwyższył stopę repo w 2017 r. - o 25 pkt. bazowych, po raz pierwszy do dekady.

Gubernator Banku Anglii Mark Carney komentując ostatnie działania BoE powiedział w piątek w BBC, że jedna podwyżka stóp procentowych w roku "nie jest złą zasadą".

"Rynki finansowe oczekują, że stopa repo powinna rosnąć o dalsze 25 pkt. bazowych w każdym z 3 kolejnych lat, do 1,5 proc. po 3 latach. To nie jest prognoza, ale to nie jest zła zasada, biorąc pod uwagę obecny stan brytyjskiej gospodarki" - powiedział.

