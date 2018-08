Infoscan ma umowę z Clayton Sleep Institute na realizację II fazy pilotażu



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę z Clayton Sleep Institute, siecią amerykańskiej kliniki snu, dotyczącą realizacji badań porównujących działanie urządzenia opracowanego przez spółkę - MED Recorder do innych dostępnych metod diagnozujących bezdech senny, podał Infoscan.

"Badania przeprowadzane jest w ramach współpracy z Clayton Sleep Institute dotyczącej pilotażu urządzenia [...] W ramach umowy Clayton Sleep Instiute przeprowadzi badania na 30 pacjentach, których wyniki posłużą w działaniach marketingowo-sprzedażowych na terenie Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.

Clayton Sleep Institute 26 lipca złożył wniosek do IRB (amerykański odpowiednik Komisji Bioetycznej), którego akceptacja pozwoli na rozpoczęcie badania, podano także.

Infoscan wskazał, że na potrzeby prowadzonego badania zostaną użyte urządzenia dedykowane na rynek amerykański, których produkcje spółka zleciła w marcu, a odbiór zrealizowała w lipcu 2018.

"Zarząd emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla komercjalizacji urządzenia MED Recorder na ternie USA i potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" - podsumowano.

W połowie czerwca br. prezes Infoscan Jacek Gnich powiedział ISBnews, że spółka planuje uruchomienie sprzedaży zdalnych badań bezdechu sennego w USA i w Azji Południowo-Wschodniej w III kw. tego roku i prowadzi rozmowy z kilkoma sieciami klinik snu dotyczących testów urządzeń MED Recorder i dalszej współpracy. Dodatkowo z dwoma - Delaware Sleep Center i Clayton Sleep Institute, z którymi podpisał porozumienie o współpracy w grudniu 2017 r., przygotowuje się do drugiej fazy pilotażu. Prezes dodał wówczas, że spółka spodziewa się w najbliższym czasie uzyskania certyfikacji FDA.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)