"Aktualnie - zgodnie z tym, co mówiliśmy - aby utrzymać nasz guidance dotyczący zysku netto i wzrostu biznesu nie rozpatrujemy żadnych projektów akwizycyjnych i nie widzimy aktywów, które mogłyby być potencjalnie interesujące. Wykluczamy możliwość akwizycji zagranicznych na tym etapie" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.



"Z naszego punktu widzenia kwestia potencjalnej fuzji z Aliorem jest zamknięta" - podkreślił prezes.



Krupiński powtórzył, że proces negocjacji z Aliorem trwał długo, był bardzo dobrze przygotowany. Jednakże biorąc pod uwagę moment cyklu makro na świecie i w Polsce, zmienność na rynkach oraz brak satysfakcjonujących warunków cenowych, Bank Pekao zdecydował się na odstąpienie od negocjacji.



"Rośniemy o 7%, Alior o 5%, co oznacza, że rynek też dobrze przyjął tę informację" - podkreślił Krupiński.



Bank Pekao poinformował wczoraj, że nie doszedł do porozumienia co do warunków połączenia z Alior Bankiem i odstąpił od dalszych negocjacji. Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy i są zgodne z realizowaną obecnie strategią.



Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

