Asbis nie wyklucza przekroczenia prognozy na 2018 rok



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Asbis Enterprise podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r., zakładającą wypracowanie przychodów na poziomie 1,8-1,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu w wysokości 9-10 mln USD, choć nie wyklucza nawet ich przekroczenia, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

"Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w I półroczu br. Śledzimy wyniki z miesiąca na miesiąc i jesteśmy na dobrej ścieżce, aby osiągnąć to, co zostało zaplanowane na cały 2018 r. Jesteśmy blisko osiągnięcia tego wyższego poziomu, jeżeli chodzi o prognozowane przychody. Biorąc pod uwagę, że w naszej branży najlepszą sprzedaż w II półroczu się realizuję sądzimy, że naszą prognozę zysku netto również osiągniemy, a nawet ją przekroczymy" - powiedział Christou podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w II półroczu motorami napędowymi będą m.in. w dalszym ciągu smartfony, płyty główne i karty graficzne.

"Zdobyliśmy także licencję master dystrybucji Logitech w całym EMEA, której nie posiadaliśmy w I poł. 2017 r. i liczymy na wzrost w markach własnych, kiedy rozpoczniemy także sprzedaż rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa (inteligentny dom, czujniki bezpieczeństwa) i innych produktów pod marką Perenio oraz nową ofertę konsumencką Prestigio" - zapowiedział dyrektor.

Według niego, sprzedaż marek własnych wyniesie w tym roku 130-140 mln USD wobec 125-130 mln USD w ubiegłym roku.

Największy udział w przychodach w I półroczu grupy Asbis miały kraje byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Według przedstawicieli spółki sprzedaż w krajach byłego ZSRR stanowiła w tym półroczu blisko połowę przychodów ogółem.

"Nie mamy planów ekspansji geograficznej oprócz tych rynków, na których już jesteśmy - tam będziemy rozwijać naszą sprzedaż" - dodał Christou.

Dodał, że dynamicznie rosła sprzedaż smartfonów - w II kw. wzrost wyniósł 179%. "Były to nie tylko iPhone'y, ale również nasze marki. Znaczące wzrosty zanotowaliśmy także w takich liniach produktowych, jak tablety i laptopy" - wskazał dyrektor.

Zapowiedział, że spółka poczyni dalsze inwestycje w karty graficzne. "Nie chodzi nam tylko o zwykłą dystrybucję, ale dystrybucję w połączeniu z usługami dodatkowymi" - dodał Christou.

W II kw. spółka zanotowała marże brutto na sprzedaży na poziomie 4,41% wobec 5,39% w II kw. 2017 r.

"Jest to wynik przede wszystkim prowadzonych dużych przetargów w Rosji. Nie oczekujemy w kolejnych okresach spadku, a wręcz przeciwnie. Wchodzimy w okres sezonowej wyższej sprzedaży i marża brutto powinna rosnąć w kierunku 4,7-4,8%" - powiedział dyrektor.

Według niego, po I półroczu br. spółka miała zadłużenie na bardzo bezpiecznym poziomie i firma zachowała wysoki poziom gotówki szacowany na 45,6 mln USD w I poł. br. wobec 30,4 mln USD w I poł. 2017 r.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)