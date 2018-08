Mariusz Książek został prezesem BAH na kolejną kadencję



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte w statucie British Automotive Holding (BAH), złożył oświadczenie o powołaniu Mariusza Wojciecha Książek do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia 2018 roku do 9 sierpnia 2020 roku, podała spółka.

Mariusz Wojciech Książek - główny akcjonariusz BAH - w 1996 r. założył firmę Marvipol Sp. z o.o., specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podano w komunikacie.

"W grudniu 2017 r. pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (od chwili podziału działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział Marvipol S.A. wydzielony został do spółki Marvipol Development S.A. Od tego czasu pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: grupy kapitałowej British Automotive Holding S.A., zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin oraz grupy kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską" - czytamy dalej w materiale.

Od 1996 do 2010 oraz od 2012 do chwili obecnej Książek pełni funkcję prezesa zarządu British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o., Marvipol S.A.); w latach 2010-2012 był przewodniczącym rady nadzorczej Marvipol S.A.; od 2012 do chwili obecnej jest też prezesem zarządu British Automotive Polska S.A., zaś od 2014 do chwili obecnej - także prezesem zarządu Książek Holding Sp. z o.o.; od 2015 do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Marvipol Development S.A., podano także.

"Wobec powyższego aktualny skład zarządu emitenta jest następujący:

Mariusz Wojciech Książek - prezes zarządu,

Arkadiusz Miętkiewicz - wiceprezes zarządu,

Arkadiusz Rutkowski - wiceprezes zarządu,

Rafał Suchan - członek zarządu" - podsumowano w komunikacie.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

