Infoscan ma list intencyjny w sprawie współpracy z ResMed Polska



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Infoscan podpisał ResMed Polska - podmiotem z grupy kapitałowej ResMed Inc. - list intencyjny w sprawie współpracy w oferowaniu pacjentom pełnej ścieżki diagnostycznej związanej z zaburzeniami oddychania podczas snu, podała spółka.

"Celem zawartego listu jest wyrażenie woli podjęcia współpracy w zakresie zaoferowania pacjentom możliwości skorzystania z pełnej ścieżki diagnostycznej (dostarcza spółka) i terapeutycznej (dostarcza ResMed) związanej z zaburzeniami oddychania podczas snu" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe zasady współpracy i przedsięwzięć podejmowanych przez strony listu będą ustalane w trybie roboczym i regulowane w odrębnych umowach.

"Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych" - podano także.

ResMed Inc. jest globalnym producentem wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)