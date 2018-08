Agora skupia się na kinach, kontrahencie z segmentu prasy i realizacji strategii



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Zarząd Agory skupia się na trzech istotnych obszarach dotyczących spadku frekwencji w kinach, trudnej sytuacji z jednym z kontrahentów w segmencie prasy i przede wszystkim realizacji strategii na lata 2018-2022, wynika ze słów przedstawicieli spółki.

"Zarząd obecnie skupia się na 3 obszarach, czyli na spadku frekwencji w kinach, poprawie wyników operacyjnych w prasie, szczególnie jeżeli chodzi o kontrahenta, który ma problemy z płatnościami a jest to klient trudno zastępowalny. Jednocześnie pracujemy nad realizacją strategii i niedługo będziemy mogli przedstawić jej szczegóły" - powiedział prezes Bartosz Hojka podczas konferencji prasowej.

Zdaniem członka zarządu Agnieszki Sadowskiej, spółka pracuje intensywnie nad akwizycjami.

"Jesteśmy w kilku procesach, prowadzimy due dillegence różnych projektów, ale za wcześnie jeszcze na podanie jakichkolwiek szczegółów" - wskazała Sadowska.

W przypadku kontrahenta z segmentu prasowego, Hojka powiedział m.in., że zarząd pracuje nad różnymi systemami zastąpienia jego usług. "Podejmujemy kroki prawne, aby odzyskać należności" - dodał.

"Po dokonaniu odpisu kwota należności od tego kontrahenta będzie stabilna albo będzie spadała, w zależności, jak potoczą się nasze negocjacje z tym kontrahentem" - dodał członek zarządu Grzegorz Kania.

Według Hojka, spadek frekwencji w kinach w I połowie roku będzie trudno odrobić w kolejnych miesiącach.

"Nie wiemy, jak się rok skończy i rzeczywiście raczej nie ma szans odrobić straty z pierwszej połowy roku. Sezon zaczyna się w sumie od połowy września i wtedy będziemy mogli podsumować, jak ten rok będzie wyglądał. Duży wpływ mają czynniki zewnętrzne np. związane z pogodą" - powiedział członek zarządu Tomasz Jagiełło.

Według niego, wpływ na spadek frekwencji miał zakaz handlu w niedzielę, mistrzostwa świata w piłce nożnej i bardzo upalne dni.

"Myślę, że na pełne podsumowanie zakazu handlu na frekwencje w kinach będzie można podsumować po I kw. 2019 r., kiedy minie pełny cykl. Natomiast ogólne dane dotyczące rynku kinowego wskazują, że w lipcu potwierdza się nadal letni trend" - dodał Jagiełło.

Sieć Helios składa się obecne z 45 kin. W IV kw.br. planowane jest otwarcie kina w Katowicach, w przyszłym roku w Pile, Legionowie i Pabianicach. Z kolei w 2020 r. ma powstać kino w Żorach, a w kolejnym roku w Piasecznie. Łącznie do 2021 r. spółka planuje, że sieć będzie wynosiła łącznie 52 kin.

Ogłoszona w czerwcu br. strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie w perspektywie 2022 roku ok. 1,6 mld zł przychodów i ok. 200 mln zł wyniku EBITDA. Łączne nakłady na inwestycje założono w niej na poziomie maks. ok. 930 mln zł do 2022 r. Wzrost ma następować zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)