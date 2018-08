C&W: Przybyło 180 tys. m2 pow. handlu w I półr., dalsze 330 tys. m2 do końca br.



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Podaż nowej powierzchni handlowej w Polsce sięgnęła 180 tys. m2 w I półroczu 2018 r., a do końca roku powinno otworzyć się kolejne 330 tys. m2, co będzie oznaczać wzrost o ponad 25% r/r, wynika z kolejnej edycji raportu MarketBeat, opracowanego przez Cushman & Wakefield (C&W).

"W pierwszym półroczu 2018 r. przybyło ponad 180 tys. m2 nowej powierzchni handlowej. Prawie 80% tej liczby to otwarcia nowych i rozbudowy istniejących centrów handlowych. Aż 15% nowej podaży stanowiły nowe i rozbudowane parki handlowe. Około 6% nowej podaży to powierzchnia handlowa, która zasiliła format centrów wyprzedażowych. Spośród nowych inwestycji handlowych, największe z nich to Forum Gdańsk (62 tys. m2) i Gemini Park Tychy (36 tys. m2). Pozostałe centra handlowe otwarte w pierwszej połowie tego roku to mniejsze obiekty o powierzchni handlowej nieprzekraczającej 20 tys. m2. Wśród nich są między innymi: Rondo Wiatraczna w Warszawie (11 tys. m2), Galeria Piastova w Gnieźnie (9,5 tys. m2), czy Galeria nad Potokiem w Radomiu (5,18 tys. m2)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Według C&W, tak wysoka podaż to odpowiedź na popyt, który w dużej mierze generowany jest przez dynamiczne tempo wzrostu gospodarczego (5,2% w I kw. 2018 r.) napędzanego konsumpcją gospodarstw domowych (zmiana o 8,2% r/r) oraz systematycznie postępującym wzrostem wynagrodzeń (+7,3% r/r). Pozytywne oddziaływanie ma również utrzymujące się na niskim poziomie bezrobocie (5,9% na koniec czerwca). Tak dobre wskaźniki makroekonomiczne sprawiają, że na polskim rynku nie tylko przybywa więcej powierzchni handlowej, ale i pojawiają się nowe marki, jak: Fissman, Dealz czy Tedi. Polska jest także obiektem zainteresowań popularnej sieci Primark.

O pozytywnej sytuacji na rynku handlowym świadczy również wskaźnik pustostanów, który mimo wysokiej podaży w ciągu ostatniego półrocza zmalał o 0,8% i obecnie wynosi 3,2%. Przyczyniła się do tego między innymi aktywność OBI, który zajmuje powierzchnie wcześniej należące do Praktikera, a także operatorzy fitness klubów, którzy sprawnie zagospodarowali lokale opuszczone przez sieć Jatomi, czytamy dalej.

"Wobec stale rosnącego popytu i podaży, czynsze powierzchni handlowych pozostają na stabilnym poziomie. W przypadku znajdujących się w najpopularniejszych warszawskich galeriach handlowych lokali o powierzchni ok. 100 m2 stawka za miesiąc znajduje się w przedziale 100-130 euro/m2. W innych największych miastach przedział cenowy dla podobnej wielkości lokalu waha się od 35 do 50 euro/m2" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)