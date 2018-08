Skobel z ME: Aktualizacja programu energetyki jądrowej do końca roku



Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Aktualizacja polskiego programu energetyki jądrowej powinna zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów do końca 2018 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

"Decyzja dotyczącą uruchomienia przetargu na wybór technologii energetyki jądrowej zostanie podjęta po przyjęciu modelu biznesowo-finansowego dotyczącego budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej oraz aktualizacji polskiego programu energetyki jądrowej. Program powinien zatwierdzony zostać przez Radę Ministrów do końca br." - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wiceminister dodał, że decyzja dotycząca uruchomienia przetargu na wybór technologii energetyki jądrowej nie została jeszcze podjęta ze względu na trwający proces wyboru modelu biznesowo-finansowego dotyczącego budowy i funkcjonowania siłowni jądrowej.

"Ministerstwo Energii przeanalizowało różne dostępne opcje finansowania polskiej elektrowni jądrowej, alternatywne w stosunku do dotychczasowej propozycji inwestora, spółki PGE – kontraktu różnicowego. Zdaniem Ministra Energii proponowany model kontraktu różnicowego był zbyt kosztowny, dlatego kierując się zasadą minimalizacji kosztów energii dla gospodarki i społeczeństwa oraz bezpieczeństwem energetycznym kraju, zostały opracowane alternatywne modele finansowania elektrowni jądrowej. Trwają obecnie ostateczne uzgodnienia w tym zakresie i powinny zostać zakończone poprzez aktualizację pogramu polskiej energetyki jądrowej do końca bieżącego roku" – wskazał.

Wybór miejsca pod budowę elektrowni jądrowej będzie dokonany spośród dwóch lokalizacji w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo) oraz Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino), w których PGE EJ1 prowadzi badania środowiskowe.

Czas trwania badań środowiskowych wynika z terminów określonych w odpowiednich ustawach (m.in. 12 miesięcy dla monitoringów środowiskowych oraz 24 miesiące dla monitoringów sejsmicznych, meteorologicznych oraz hydrologicznych). Oczekiwanym terminem zakończenia tych prac jest 2019 rok" – dodał Skobel.

Wcześniej w tym roku minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazywał, że decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce powinna być podjęta do końca roku. W maju dyrektor departamentu energii jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski wskazywał, że koszt budowy pierwszego polskiego bloku jądrowego może wynieść 15 mld zł, a całej elektrowni między 40 mld zł a 70 mld zł - w zależności od całkowitej zainstalowanej mocy.

(ISBnews)