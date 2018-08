"Cieszymy się z decyzji Malty dotyczącej pozwolenia na zejście (migrantów - PAP) z pokładu +Aquariusa+. Dziękuję Francji, Hiszpanii, Niemcom, Portugalii i Luksemburgowi za solidarność polegającą na przyjęciu migrantów" - napisał na Twitterze unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos.

Jak dodał, UE "nie może polegać na doraźnych porozumieniach" wobec problemu migracji i potrzebuje "trwałych rozwiązań".

"Nie jest to odpowiedzialność kilku krajów unijnych, ale UE jako całości" - napisał Awramopulos w oświadczeniu.

Reuters podał, że to decyzja pięciu państw unijnych skłoniła Maltę do przyjęcia statku w swoim porcie i migrantów z jego pokładu, choć wcześniej nie wyrażała na to zgody.

"Malta posłuży jako baza logistyczna i wszyscy migranci na pokładzie, których według doniesień jest 141, zostaną rozdzieleni pomiędzy Francję, Niemcy, Luksemburg, Portugalię i Hiszpanię" - ogłosił maltański rząd w oświadczeniu.

Od kilku dni statek z migrantami uratowanymi u wybrzeży Libii stoi na morzu w oczekiwaniu na informacje o porcie, który zdecyduje się go przyjąć. Szef włoskiego resortu spraw wewnętrznych Matteo Salvini oświadczył w sobotę, że jednostka "nie zobaczy żadnego włoskiego portu".

Deklaracja ta jest konsekwencją nowej polityki migracyjnej, jaką przyjął włoski rząd koalicyjny, w którego skład wchodzą politycy prawicowej Ligi i antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd. We włoskich portach zaprzestano więc przyjmowania statków zagranicznych organizacji pozarządowych z migrantami na pokładzie. Rzym argumentuje, że nie będzie dłużej brać na siebie całego ciężaru fali migracyjnej, i apeluje do krajów europejskich o udzielanie gościny rozbitkom oraz otwarcie portów.

W poniedziałek odpowiedzialny za włoskie porty minister transportu i infrastruktury Danilo Toninelli napisał na Twitterze, że statek "Aquarius" "jest obecnie na wodach Malty, a pływa pod banderą Gibraltaru".

W niedzielę organizacje Lekarze bez Granic i SOS Mediterranee, których przedstawiciele są na pokładzie "Aquariusa", zwróciły się do krajów UE o znalezienie "możliwie jak najbliżej" miejsca, gdzie mogłyby wysadzić na ląd 141 migrantów.

Z Brukseli Łukasz Osiński

