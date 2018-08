Ronaldo, pięciokrotny zdobywcą Złotej Piłki, stał się najdroższym piłkarzem w historii Serie A. Wyprzedził w tej klasyfikacji Argentyńczyka Gonzalo Higuaina, za którego "Stara Dama" zapłaciła Napoli w lipcu 2016 roku 90 mln euro.

Portugalczyk w Realu Madryt grał od 2008 roku i stał się najlepszym w historii strzelcem tego klubu - zdobył 451 goli w 438 meczach. Z Juventusem podpisał czteroletni kontrakt. Inni pozyskani przez zespół z Turynu to m.in. jego rodak Joao Cancelo za 40,4 mln euro czy reprezentant Włoch Leonardo Bonucci za 35 mln euro.

Drugim klubem z najwyższymi wydatkami w tym sezonie jest AS Roma, co było możliwe dzięki sprzedaży Brazylijczyka Alissona Beckera do Liverpoolu za 62,5 mln euro oraz Belga Radji Nainggolana za 38 mln euro do Interu Mediolan. Trzecie miejsce w tym zestawieniu jest AC Milan.

Rozgrywki Serie A wystartowały w sobotę. Na inaugurację Juventus pokonał w Weronie Chievo 3:2, ale Ronaldo nie strzelił gola.

