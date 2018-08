Cognor: Capex wyniesie co najmniej 28 mln zł w tym roku



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Cognor zrealizuje w tym roku nakłady inwestycyjne w ujęciu bilansowym w wysokości co najmniej 28 mlln zł, a w kolejnych latach - co najmniej 23 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

"Jeśli chodzi o nakłady w ujęciu bilansowym, to tym roku planujemy utrzymać poziom ok 28 mln zł" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że spółka ma ograniczenia co do nakładów inwestycyjnych w ujęciu przepływów pieniężnych, wynikające z dokumentacji kredytowej, w wysokości 28 mln zł w tym roku i 23 mln w kolejnych.

"W ujęciu bilansowym w tym roku będą wyższe niż 28 mln zł, a w przyszłych wyższe niż 23 mln zł, bo będziemy inwestycje też finansować kontraktami leasingowymi" - dodał.

Wskazał też, że w ostatnich trzech latach nakłady były wyższe niż amortyzacja.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)