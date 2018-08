11 bit studios wyda cztery gry ze swojego portfolio na Nintendo Switch



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - 11 bit studios wyda cztery gry ze swojego portfolio, w tym "This War of Mine" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

"'This War of Mine', 'Beat Cop', 'Moonlighter' oraz 'Children of Morta' to cztery tytuły z portfolio 11 bit studios, które w najbliższych miesiącach zostaną wydane na konsole Nintendo Switch. - Nasza strategia zakłada monetyzowanie gier, zarówno własnych jak i z naszego wydawnictwa, na jak największej liczbie platform sprzętowych, oczywiście jeśli ma to biznesowe uzasadnienie. Konsole Nintendo Switch to bardzo perspektywiczny i szybko rosnący segment rynku growego. Chcemy być na nim obecni" - skomentował prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.

Z ostatnio publikowanych danych (z końca lipca) wynika, że fani kupili już blisko 20 mln urządzeń Nintendo Switch. Zajęło im to zaledwie 15 miesięcy.

"Opowiadająca o wojnie widzianej oczami cywila, kultowa gra 'This War of Mine', trafi na Nintendo Switch w listopadzie bieżącego roku. Za przygotowanie tej wersji 'TWoM', która zawierała będzie wszystkie wydane do tej pory rozszerzenia i płatne DLC, odpowiada zaprzyjaźnione, warszawskie studio Crunching Coalas. 'TWoM' na Nintendo Switch oferowany będzie w wersji cyfrowej i pudełkowej. Za dystrybucję wersji pudełkowej odpowiedzialny będzie Koch Media (Deep Silver), który był wydawcą 'TWoM' na konsole Xbox One i PS4" – czytamy dalej.

Również w tym roku planowane są premiery "Beat Copa" i "Moonlightera", czyli tytułów, dla których 11 bit studios świadczy usługi wydawnicze.

"W przypadku 'Beat Cop' za portowanie, czyli przeniesienie gry na Nintendo Switch, również odpowiada studio Crunching Coalas. Port dla 'Moonlightera' przygotuje własnymi siłami deweloper gry, czyli studio Digital Sun" - doprecyzował Miechowski.

Podobnie deweloper, czyli studio Dead Mage, odpowiadał będzie za przygotowanie wersji na Nintendo Switch gry "Children of Morta", której premiera, w wersji na PC oraz konsole Xbox One i PS4, planowana jest w perspektywie kilku miesięcy. 11 bit studios jest wydawcą gry. „Children of Morta" na Nintendo Switch ukaże się w pierwszych miesiącach 2019 roku.

"Wspomniany tytuł oraz 'Moonlighter' będą dostępne na Nintendo Switch w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej" - zapowiedział prezes.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)