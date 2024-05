50 mld euro dla Ukrainy. Kraje Unii Europejskiej zaakceptowały plan

Kraje członkowskie Unii Europejskiej 8 maja zaakceptowały plan Ukrainy, w którym państwo to zobowiązuje się do przeprowadzenia 69 reform. Zatwierdzenie planu otwiera drogę do wypłacenia Ukrainie wsparcia, które do 2027 r. ma wynieść 50 mld euro.