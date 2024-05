„Jego główny moduł jest już testowany i przygotowywany do działania przez ukraińskich specjalistów” – oświadczył we wpisie na Telegramie.

Generał podziękował partnerom, którzy pomagają jego państwu we wzmocnieniu lotnictwa wojskowego. „Oczywiście, oprócz samych F-16, musimy stworzyć potężną bazę szkoleniową i materialną dla naszej młodzieży. Zachęcam naszych sojuszników do przyłączenia się do tej inicjatywy” – zaapelował Ołeszczuk (https://t.me/ComAFUA/287).

Reklama

Według informacji medialnych, pierwszych sześć z 45 myśliwców F-16, jakie zachodni sojusznicy zobowiązali się przekazać Kijowowi, może trafić na Ukrainę w lipcu.

Z Kijowa Jarosław Junko