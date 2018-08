Indeks S&P 500 rośnie o 0,08 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,31 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,27 proc.

Największe wzrosty na S&P 500 notuje sektor surowcowy, paliwowy i przemysłowy. Stawkę zamykają na minusie spółki IT.

Niemal 6-proc. straty odrabiają akcje Tesli. W poniedziałek analitycy JPMorgan ścięli cenę docelową waloru spółki o ponad połowę (195 USD z 308 USD vs. nieco ponad 300 USD w poniedziałek), z uwagi na wątpliwości, co do faktycznych gwarancji finansowania na wycofanie spółki z obrotu. E. Musk, prezes Tesli, zasugerował zdjęcie firmy z giełdy po cenie 420 USD za walor.

Nawet dwucyfrowe wzrosty notowały walory Sodastream International. Izraelską spółkę przejęła we wtorek za 3,2 mld USD PepsiCo. Cenę za walor Soda ustalono z 11-proc. premią względem piątkowego zamknięcia.

Nawet 3 proc. rosły akcje Nike, po podwyższeniu rekomendacji przez dwa domy maklerskie.

Amerykańskie giełdy rozpoczęły tydzień w niewielkiej odległości od historycznych szczytów - S&P 500 brakowało do ich pobicia w poniedziałek przed otwarciem 0,8 proc.

W środę rynek akcji w USA najprawdopodobniej ustanowi najdłuższy rynek byka w historii. Od 9 marca 2009 r. S&P 500 zyskał ponad 300 proc.

Sentyment na rynkach finansowych kształtować będą w tym tygodniu oczekiwania na wynik rozmów handlowych USA-Chiny. Przedstawiciele Pekinu w randze wiceministrów mają udać się na negocjacje do Waszyngtonu w dalszej części tygodnia - wynika z informacji Wall Street Journal.

W czwartek wchodzi w życie kolejna transza amerykańskich ceł (25-proc.) na import chińskich towarów o wartości 16 mld USD.

O godz. 20.00 głos zabierze przes Bundesbanku Jens Weidmann.

W dalszej części tygodnia uwaga rynków finansowych pozostanie skupiona na bankach centralnych. W środę i czwartek protokoły z ostatnich posiedzeń opublikują Fed i EBC.

Od czwartku do soboty w amerykańskim Jackson Hole trwać będzie coroczna konferencja bankierów centralnych. Kulminacyjnym momentem spotkania może być piątkowe przemówienie prezesa Fed J. Powella.

Grecja zakończyła w poniedziałek program pomocowy, w ramach którego tylko w ciągu ostatnich trzech lat dostała ponad 60 mld euro kredytów. Łącznie w trzech programach pomocowych trwających osiem lat Grecja dostała 288,7 mld euro kredytów, w tym 256,6 mld euro od partnerów europejskich i 32,1 mld euro z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Główny indeks giełdy w Atenach AEX znajduje się 60 proc. poniżej poziomów z 2010 r.

Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec euro i osłabia się o 0,05 proc. do jena. Brytyjski funt traci do dolara 0,25 proc.

Rentowność 10-letnich Treasuries spada o 4 pb do 2,83 proc. Jeffrey Gundlach, zarządzający w Doubleline Capital portfelem obligacji o wartości 120 mld USD, ostrzegł w weekend przed możliwym wystąpieniem "short squeeze" na Treasuries w związku ze wzrostem liczby krótkich pozycji na amerykańskich 10-latkach na rekordowe poziomy.

Wycena baryłki ropy WTI (dostawy na IX) rośnie o 0,5 proc. do 66,3 USD, a Brent (dostawy na X) rośnie o 0,8 proc. do 72,4 USD.

Miedź na Comex w Nowym Jorku zyskuje ok. 1,1 proc. do 2,67 USD/funt.

Turecka lira traci do dolara 2,9 proc. do 6,2/USD. W piątek agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Turcji do "Ba3" z "Ba2" i zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. Decyzję o obniżce ratingów Turcji podjęła w piątek również agencja S&P (do "B+" z "BB-").

Do końca tygodnia rynki finansowe w Turcji są nieczynne z powodu święta.