Synektik ma umowę na dostawę systemu da Vinci do Szpitala Mazovia w Warszawie



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Jumo na sprzedaż, dostawę, uruchomienie i opiekę serwisową systemu chirurgii robotycznej da Vinci, produkowanego przez Intuitive Surgical, dla placówki medycznej Szpital Mazovia w Warszawie, podała spółka.

Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla Szpitala Mazovia na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych, podano w komunikacie.

Wartość umowy została przez obie strony zastrzeżona. Przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik w roku 2018, podano także.

"Da Vinci to najbardziej zaawansowany system robotyczny wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Wyjątkowa precyzja oraz mała inwazyjność zabiegów przekłada się na wysoką efektywność operacji i znacznie ograniczenie ryzyka powikłań pooperacyjnych. Dlatego system da Vinci jest szczególnie przydatny m.in. przy prostatektomii radykalnej wykonywanej z powodu raka prostaty. Do tej pory rokrocznie setki polskich pacjentów cierpiących na raka prostaty decydowało się na przeprowadzenie operacji z wykorzystaniem robotów da Vinci® w placówkach zagranicznych, głównie w Niemczech, Francji i Izraelu. Autoryzowane wprowadzenie systemów da Vinci® na nasz rynek otwiera przed polskimi pacjentami szansę na skorzystanie z tej innowacyjnej technologii w kraju" – skomentował prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Kolejne roboty produkowane przez Intuitive Surgical mogą trafić do polskich szpitali jeszcze w tym roku.

"Jesteśmy w dialogu z kilkoma publicznymi i prywatnymi placówkami, zainteresowanymi dostępem do tej innowacyjnej technologii. Z perspektywy zarówno Intuitive Surgical jak i Synektik kluczowym jest, by zakupowi tych urządzeń towarzyszył precyzyjny plan ich dalszego użytkowania" – wskazał prezes.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)