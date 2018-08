RN Alumetalu powinna wybrać nowego prezesa na początku października



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alumetalu powinna na początku października powołać nowego prezesa spółki, poinformował przewodniczący RN i główny akcjonariusz Grzegorz Stulgis.

"Chcemy powołać nowego prezesa w ciągu kilku tygodni. Mamy nadzieję, że na początku października temat będzie zamknięty" – powiedział Stulgis podczas konferencji prasowej.

Dodał, że rozmowy są już prowadzone. Wskazał też, że złożył wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia celem powołania dotychczasowego prezesa do składu rady nadzorczej.

Alumetal podał wczoraj, że Szymon Adamczyk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Alumetalu i spółek zależnych ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r. Zadeklarował on jednocześnie gotowość do dalszego wspierania rozwoju grupy kapitałowej Alumetal, w tym przez uczestnictwo w innych organach spółek z grupy i szerokiej współpracy na wzajemnie uzgodnionych zasadach.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)