Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - International Review Board (amerykański odpowiednik Komisji Bioetycznej) dopuścił urządzenie MED Recorder do badań na pacjentach. Tym samym Infoscan będzie mógł rozpocząć drugą fazę pilotażu w USA we współpracy z dr Josephem Ojile, uznanym w branży specjalistą od leczenia bezdechu sennego, podała spółka.

"Badanie będzie prowadzone na 30 dorosłych pacjentach przy udziale Clayton Sleep Institute, sieci amerykańskiej kliniki snu. Infoscan współpracuje z tą firmą od grudnia ubiegłego roku w ramach testów urządzenia MED Recorder w Stanach Zjednoczonych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w artykule naukowym na łamach jednego z pism branżowych oraz konferencji dla przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostyki snu" - czytamy w komunikacie.

Spółka liczy, że ten projekt pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności urządzenia w USA i pomoże w działaniach marketingowo –sprzedażowych na tym rynku, podano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na współpracę z nami zdecydował się dr Joseph Ojile. W amerykańskiej branży diagnostyki zaburzeń snu jest prawdziwym autorytetem. Zasiada w radzie dyrektorów National Sleep Foundation, organizacji działającej na rzecz świadomości zagrożeń wynikających z bezdechu sennego oraz jest członkiem prestiżowej The American Academy of Sleep Medicine. Uważamy, że samo badanie pozwoli nam dobitniej pokazać przewagi technologiczne urządzenia MED Recorder i wypromować nasze rozwiązanie w amerykańskiej branży" - podkreślił prezes Infoscan Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Dopuszczenie urządzenia MED Recorder przez IRB było ostatnim warunkiem koniecznym do spełnienia przed rozpoczęciem ww. badań, które planowane jest na początek września 2018 r.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)