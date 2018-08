RYNEK WALUTOWY

"Koniec tygodnia zdominowany będzie przez oczekiwanie na wystąpienie prezesa Fed na dorocznej konferencji w Jackson Hole. Nie spodziewamy się jednak, by w zaledwie dwa dni od publikacji minutes z ostatniego posiedzenia, w której bankierzy centralni przyznali, iż kolejna podwyżka stóp procentowych w USA powinna nastąpić „wkrótce”, mogłoby dojść do nagłego zwrotu w retoryce. Z tego powodu uważamy, iż dzisiejsza sesja będzie kontynuacją bieżących trendów. W przypadku kursu EUR/PLN oznacza to stabilizację wokół poziomu 4,29 a EUR/USD nieco poniżej 1,16" - prognozują analitycy Banku Millennium.

W piątek o godz. 16.00 w Jackson Hole wystąpi publicznie prezes Fed, Jerome Powell.

Również w opinii analityków Raiffeisen Polbanku kurs EUR/PLN będzie poruszał sie poniżej granicy 4,30, natomiast EUR/USD pozostanie powyżej 1,15.

"Kurs EUR/PLN wczoraj wyhamował wcześniejsze spadki stabilizując się, przy 4,28, co naszym zdaniem sugeruje brak potencjału do pogłębienia ruchu w stronę 4,25. Gorszy sentyment na rynkach globalnych powinien przełożyć się dziś na wahania pary, nad 4,28, ale poniżej 4,30" - napisali w piątkowym raporcie.

"Także kurs EUR/USD wyhamował wcześniejsze ruchy konsolidując przy 1,16. Mimo prawdopodobnego podtrzymania scenariusza dalszych podwyżek stóp przez szefa Fed dziś nie spodziewamy się by był to silny impuls prodolarowy, zwłaszcza w świetle negatywnych dla USD wydarzeń politycznych w USA. W efekcie para powinna pozostać nad 1,15" - dodali.

RYNEK DŁUGU

"Podczas piątkowej sesji przy braku istotniejszych krajowych danych makroekonomicznych, rynek długu pozostawać będzie pod wpływem czynników globalnych. Najciekawszym wydarzeniem będzie sympozjum w Jackson Hole, gdzie występować będą przedstawiciele banków centralnych. Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne, czy chociażby środowe minutes Fed, spodziewać się można potwierdzenia globalnej tendencji w kierunku normalizacji polityki pieniężnej. Takie sygnały wraz z wzrostem popytu na aktywa ryzykowne będą sprzyjać wzrostowi rentowności na świecie, w tym także w Polsce" - napisał w porannej nocie Mirosław Budzicki, strateg rynku długu PKO BP.

W czwartek polska krzywa rentowności SPW się wystromiła.

"Wartość sprzedaży pięciu serii obligacji skarbowych przez Ministerstwo Finansów na aukcji zamiany wyniosła 4,76 mld zł, a wyceny były zbliżone do poziomów obserwowanych na rynku międzybankowym. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się średnioterminowe stałokuponowe benchmarki (udział PS0123 w całej puli wyniósł 43 proc.). Na rynku wtórnym doszło do wystromienia krzywej dochodowości pod wpływem wzrostu dłuższego końca" - napisali w raporcie analitycy Banku Pekao.