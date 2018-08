T-Bull przeprowadzi aktualizacje niektórych gier ze swego portfolio



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - T-Bull podjął decyzję o przeprowadzeniu znaczących aktualizacji wybranych gier ze swego portfolio, podała spółka.

"Może to być związane z czasowym spadkiem ilości pobieranych gier, co może mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta" - czytamy w komunikacie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.



(ISBnews)