Scope Fluidics rozpoczął pierwsze testy systemu BacterOMIC we współpracy z NIL



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Leków (NIL). Jej celem jest przeprowadzenie pierwszych testów systemu BacterOMIC na klinicznych izolatach szczepów drobnoustrojów, podała spółka. Testy urządzenia oraz chipa, wraz z panelem antybiotyków, mają zweryfikować funkcjonalność systemu w ramach etapu ewaluacji prototypu.

Testy prototypu BacterOMIC mają charakter badań wstępnych, których głównym celem jest wskazanie elementów systemu wymagających dalszej optymalizacji. System BacterOMIC będzie sprawdzany przez doświadczonych pracowników NIL, którzy wykonują standardowo prace diagnostyczne w laboratoriach. Zakończenie walidacji produktu zaplanowane jest na IV kw. 2018 r., podano w komunikacie.

"Współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia nam przetestowanie prototypu BacterOMIC i prowadzenie badań nad antybiotykowrażliwością. NIL prowadzi badania naukowe m.in. w obszarze biologii molekularnej i dostarcza precyzyjne dane naukowe w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych, co odpowiada użyteczności systemu BacterOMIC. NIL posiada również bogate archiwum szczepów, na których będziemy mogli przetestować nasz pierwszy panel oznaczeń antybiotykowrażliwości. Przeprowadzenie testów systemu pozwoli nam uzyskać więcej informacji na temat użyteczności całego systemu i dopasowania produktu do potrzeb końcowego użytkownika" – powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w materiale.

System BacterOMIC to drugi po PCR|ONE projekt opracowywany przez firmę Scope Fluidics. BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii. Pozwoli badać jednocześnie skuteczność pełnej gamy antybiotyków zalecanych w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki – rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram, przypomniano.

W połowie lipca br. Scope Fluidics złożył wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BACTEROMIC - metodę zbierania i analizy danych, umożliwiającą bardzo szybkie oznaczanie poziomu stężenia antybiotyku, który hamuje wzrost bakterii. Wraz z dwoma poprzednimi zgłoszeniami patentowymi, złożonymi w marcu tego roku, tworzy ono pakiet pokrywający ochroną prawną kluczowe technologie, stanowiące o przewadze analizatora BacterOMIC nad konkurencyjnymi systemami diagnostycznymi.

"Antybiotykooporne bakterie stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi. W obliczu lawinowo rosnącej liczby zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami najważniejszym sposobem ochrony zdrowia i życia pacjentów jest stworzenie systemów diagnostycznych oferujących kompleksowe oznaczenie wrażliwości bakterii patogennych na wszystkie dostępne antybiotyki. Tylko pełna informacja pozwoli na stosowanie terapii celowanych, które są jedyną bronią przeciw opornym bakteriom. W niektórych zastosowaniach wymagane jest możliwie najszybsze uzyskanie profilu podatności na antybiotyki. Opracowana przez Scope Fluidics metoda ma potencjał, by znacząco skrócić czas oznaczenia, dzięki wczesnemu wykryciu wzrostu mikroorganizmów" - podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)