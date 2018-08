Asseco Poland spokojne o cash flow, optymistyczne co do II półrocza



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Asseco Poland, na bazie tegorocznego portfela, z optymizmem patrzy na II półrocze, poinformował członek zarządu Marek Panek. Zarząd podkreślił, że w przepływach finansowych "nie ma nic niepokojącego".

"Aktualny portfel zamówień pozwala optymizm na II półrocze, solidne wzrosty r/r są na całym backlog, jak i na własnym oprogramowaniu. Dynamika byłaby jeszcze większa gdyby nie zmiany kursowe" - powiedział Panek podczas spotkania z dziennikarzami.

Asseco widzi w Polsce "pewne ożywienie" w sektorze publicznym (głownie w służbie zdrowia). Członek zarządu Artur Wiza wskazał, że widać więcej przetargów, a utrzymanie tendencji dałoby pozytywne efekty w perspektywie roku nie tylko dla Asseco Poland, ale też innych spółek.

Wiceprezes ds. finansowych Rafał Kozłowski podkreślił, że przepływy finansowe w Polsce są na dobrym poziomie, natomiast słabiej wyglądało to w Formuli. Tłumaczył to sezonowością i wpływem przesunięć rozliczeń dużych projektów. "Nie ma tu nic niepokojącego" - stwierdził Kozłowski.

W kwestii potencjalnych dalszych przejęć izraelska część grupy "cały czas szuka, kupuje i będzie to kontynuować".

"Jesteśmy w trakcie poszukiwań w Polsce, ale nie ma nic konkretnego na tą chwilę. Wierzymy jednak, że działalność akwizycyjna [na wszystkich odcinkach geograficznych] będzie miała miejsce" - dodał Panek.

(ISBnews)