Miedź na LME w Londynie tanieje, długoterminowy trend trudny do określenia

Źródło: PAP

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje. Długoterminowy trend co do zachowań cen metalu jest trudny do określenia. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME kosztuje 6.129,50 USD za tonę, po zniżce o 0,3 proc. - podają maklerzy.