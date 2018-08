Ultimate Games obniżył cenę gry 'Ultimate Fishing Simulator' na PC do 19,99 USD



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Ultimate Games podjął decyzję o zmianie ceny pełnej wersji gry "Ultimate Fishing Simulator" w wersji PC z 29,99 USD na 19,99 USD, podała spółka.

"Zdaniem zarządu emitenta, niższa cena startowa gry spowoduje, że grę nabędzie większa liczba graczy, a co z tym związane - przełoży się to na wzrost przychodów spółki z tytułu sprzedaży gry. Ponadto do końca listopada 2018 r. emitent planuje wydanie płatnego dodatku DLC do gry - nowe łowisko 'Moraine Lake' w cenie kilku - kilkunastu dolarów, a w przyszłości również kolejnych płatnych dodatków DLC, co dodatkowo uzasadnia obniżenie podstawowej ceny gry" - czytamy w komunikacie.

Spółka zasięgnęła opinii graczy, a także dokonała szczegółowej analizy pod kątem innych symulatorów dostępnych na rynku i przykład takich gier, jak "House Flipper" czy seria "Car Mechanic Simulator" pokazuje, że cena na w ww. poziomie jest optymalna i pozwala na uzyskiwanie najlepszych wyników sprzedażowych, podano również.

Spółka dodaje, że grę we wczesnym dostępie nabyło już ponad 20 tys. osób, a lista oczekujących na wydanie pełnej wersji gry przekroczyła 45 tys. osób. Gra generuje obecnie kilka tysięcy USD przychodu dziennie w sklepie Steam. Zarząd spółki ocenia, że gra będzie generować stałe, stabilne przychody w okresie nawet do 3 lat od daty jej wydania.

"Gra uzyskała pozytywny odbiór w serwisie Steam, gdzie od początku udostępnienia gry w formie wczesnego dostępu ponad 75% recenzentów wydało pozytywne opinie, a w ostatnim miesiącu pozytywnie o grze wyraziło się blisko 90% graczy" - czytamy dalej.

Premiera pełnej wersji gry planowana jest na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Gra będzie dostępna również w wersji pudełkowej w sprzedaży detalicznej, a na 2019 rok planowane jest także wydanie gry na konsolę Nintendo Switch, PS i Xbox. Na marzec 2019 r. planowana jest premiera gry "Ultimate Fishing Simulator Mobile 2019" na platformę iOS/Android. Obecna wersja mobilna "Ultimate Fishing Simulator" pobrana została ponad 4 mln razy na platformach mobilnych.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)