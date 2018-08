Creepy Jar wprowadza grę Green Hell na PC do sprzedaży



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Creepy Jar wprowadza dziś grę „Green Hell" w wersji early access na PC do sprzedaży na platformie Steam, podała spółka.

„Dziś premiera gry Green Hell warszawskiego, niezależnego studia Creepy Jar. Tytuł, który już przed premierą wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie, w pierwszej kolejności trafi do Steam Early Access. Cena gry została ustalona na 19,99 USD" - czytamy w komunikacie.

W Early Access gracze uzyskają dostęp do dużej części finalnej wersji mapy, na której przyjdzie im się zmierzyć z wieloma gatunkami niebezpiecznych zwierząt oraz gdzie będą musieli nauczyć się inspekcji ciała w poszukiwaniu infekcji i zakażeń pasożytniczych. Dodatkowo będą mogli poczuć przedsmak Trybu Story dzięki fabularnemu tutorialowi, który uchyli rąbka tajemnicy na to, co czekać ich będzie w pełnej wersji gry, wymieniono w informacji.

„Twórcy gry kładą szczególny nacisk na realizm, zarówno tworzonego świata jak i mechanik rozgrywki. Główny bohater, aby przeżyć będzie musiał poznać zarówno typowe techniki przetrwania jak i indiańskie metody życia w Amazonii. Las Amazoński nie jest typowym „lasem". Tutaj zagrożenie dosłownie pełza pod skórą" - czytamy dalej.

Studiu zależy na zbudowaniu silnej społeczności aktywnie uczestniczącej w procesie tworzenia i ulepszania tytułu. Zdając sobie sprawę z podejścia graczy do Early Access, deweloperzy uspokajają, że nie będzie on trwał w nieskończoność i podkreślają, że będzie można spodziewać się premiery finalnej wersji gry jeszcze w tym roku. Twórcy mają zamiar nieprzerwanie aktualizować „Green Hell" w okresie między wczesnym dostępem a pełną wersją gry, podano także.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland.

(ISBnews)