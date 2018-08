IMS miał 4,31 mln zł zysku netto, 5,57 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - IMS odnotował 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 3,69 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 7,68 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 5,47 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,67 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 20,74 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku Grupa IMS odnotowała znaczące wzrosty zysków rok/roku – zysk operacyjny wzrósł o 51%, EBITDA o 40%, a zysk netto o 47%. Pierwsze półrocze 2018 roku było bardzo udane we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych (jedynie w kategorii 'eventy' zanotowany został niewielki spadek sprzedaży). Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług reklamowych audio i wideo. Przychody te wzrosły z 5 821 tys. zł w I półroczu 2017 r. do 7 725 tys. zł w obecnym półroczu – wzrost o 33%. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii emitenta, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków komunikacyjno - marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów" - czytamy w raporcie.

Stały, systematyczny wzrost przychodów widoczny jest w kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu spółki segmentach abonamentowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,18 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)