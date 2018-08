Warimpex miał 0,4 mln euro straty netto, 1,6 mln euro zysku EBIT w II kw. 2018



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Warimpex odnotował 0,44 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 26,38 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,57 mln euro wobec 39,93 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,71 mln euro w II kw. 2018 r. wobec 15,1 mln euro rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 2,46 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,72 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14,4 mln euro w porównaniu z 27,51 mln euro rok wcześniej.

"W działalności operacyjnej brak sprzedanych udziałów w ośmiu hotelach i związana z tym redukcja liczby pokoi o 57% w sposób naturalny odbiły się na przychodach z działalności hoteli także za II kwartał, powodując ich spadek w I półroczu 2018 z 20,8 mln euro do 6,3 mln euro. Należy wspomnieć, że do maja 2017 roku przychody hoteli ze sprzedaży usług obejmowały jeszcze przychody uzyskiwane przez hotele sprzedane. Głównie dzięki ukończeniu w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie Airportcity St. Petersburg w maju 2017 wzrosły przychody z wynajmu powierzchni biurowych z 6,1 mln euro do 7,5 mln euro. W sumie obroty grupy spadły z 27,5 mln euro do 14,4 mln euro" - napisał prezes Franz Jurkowitsch w sprawozdaniu zarządu.

"Okrojone portfolio i brak zysków ze sprzedaży nieruchomości w roku bieżącym spowodowały również spadek wskaźnika EBITDA z 29,5 mln euro do 2,9 mln euro. Wskaźnik EBIT spadł z 43,4 mln euro do 2,7 mln euro. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures wzrósł co prawda z -9,2 mln euro do -7,2 mln euro, jednak wzrost ten został zniwelowany przez nieodnoszące się na środki pieniężne ujemne różnice kursowe w wys. -4,9 mln euro. W efekcie wynik finansowy netto za I półrocze 2018 wyniósł -4,3 mln euro(2017: 33,5 mln euro)" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli spadły w I półroczu 2018 w związku ze sprzedażą części portfolio hoteli, tj. 8 obiektów, w maju 2017 o 70 % do 6,3 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych (przychody ze sprzedaży Investment Properties) wzrosły zaś głównie na skutek ukończenia w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na koniec maja 2017 z 6,1 mln euro do 7,5 mln euro. Całościowy przychód ze sprzedaży spadł o 48 % do 14,4 mln euro.

Koszty przyporządkowywane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży spadły z 15,4 mln euro do 6,3 mln euro, na skutek czego wynik ze sprzedaży brutto spadł o 33 % do 8,1 mln euro, podano także.

W I półroczu 2018 Warimpex sprzedał nieruchomość rezerwową położoną w Budapeszcie za 5,4 mln euro. Ponieważ wartość nieruchomości została już wcześniej podwyższona do ceny sprzedaży, w okresie sprawozdawczym transakcja nie przyniosła zysku. W poprzednim roku uzyskano zysk ze sprzedaży w wys. 23,6 mln euro, w tym 21,4 mln euro ze sprzedaży portfolio hoteli, przypomniano.

W fazie budowy lub rozwoju znajdują się obecnie następujące projekty nieruchomościowe Warimpeksu:

- Ogrodowa Office o powierzchni ok. 27 400 m2, Łódź (częściowo ukończony)

- biurowiec Mogilska o powierzchni ok. 12 000 m2, Kraków (w budowie)

- biurowiec Chopin o powierzchni ok. 21 000 m2, Kraków (w fazie projektowania), wymieniono w raporcie.

"Naszym celem na najbliższe miesiące jest kontynuacja realizacji bieżących projektów deweloperskich. W związku z przedterminowym wykupem obligacji oraz brakiem kredytów projektowych za rok 2018 i za kolejne lata oczekujemy wyraźnego spadku kosztów odsetek. Naszą przyszłość w dalszym ciągu widzimy w realizacji deweloperskich projektów hotelarskich i nieruchomości biurowych w regionie CEE, gdzie będziemy także w przyszłości koncentrować się na istniejących rynkach w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Rosji, Niemczech i we Francji" - podsumowano.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

