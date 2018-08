PGNiG spodziewa się ok. 28 dostaw LNG w przyszłym roku



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się około 28 dostaw gazu LNG do terminalu w Świnoujściu w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"Spodziewamy się około 28 dostaw w przyszłym roku" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że docelowo dostaw może być więcej.

"Będziemy starali się wykorzystać całą moc terminala, która pozwala na 38 dostaw rocznie" - wskazał prezes.

W I poł. 2018 r. w terminalu przyjęto 11 dostaw LNG.

Na początku sierpnia PGNiG podało, że sprowadziło w okresie styczeń-lipiec 2018 r. o ok. 0,6 mld m3 więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza 60% wzrostu r/r. W tym samym okresie import gazu z Rosji wzrósł o niecałe 0,4 mld m3 r/r, czyli o ok. 6%.

Udział gazu sprowadzanego z Rosji w całej strukturze importu PGNiG spadł do do 75%, czyli o 2 pkt proc. r/r w okresie styczeń-lipiec br. Udział LNG w strukturze importu wzrósł do 19% czyli o 6 pkt proc. w tym samym okresie, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)