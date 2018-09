Dworczyk: "Jedyne, co PO potrafi, to straszyć PiS-em"

Źródło: PAP

Dzisiaj PO rusza z kolejną akcją defamacyjną; jedyne, co potrafi Platforma, to straszyć PiS-em - ocenił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do akcji, w ramach której w całej Polsce jeździć będą mobilne billboardy pod hasłem "PiS wziął miliony".