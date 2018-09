ML System chce rozpocząć w II półr. budowę zakładu w projekcie Quantum Glass



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - ML System chce w II półroczu rozpocząć budowę nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), poinformował prezes Dawid Cycoń. Będzie także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych.

"Naszymi głównymi celami na II półrocze jest rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), kontynuacja projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), rozwój produktów typu Smart City (ekologiczne obiekty małej architektury zintegrowane z fotowoltaiką) oraz dalsza rozbudowa naszego potencjału w obszarze B+R. Będziemy także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych" - powiedział Cycoń, cytowany w komunikacie.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

(ISBnews)