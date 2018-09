LPP miało 206,13 mln zł zysku netto, 397,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - LPP odnotowało 206,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 311,76 mln zł wobec 207,59 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 397,4 mln zł wobec 281,44 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 049,74 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 705,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 101,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 630,09 mln zł w porównaniu z 3 067,75 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 364,12 mln zł wobec 246,06 mln zł rok wcześniej.

"Największe nominalne wzrosty sprzedaży r/r w I półroczu 2018 roku wygenerowało Reserved. Tak dobry wynik marka uzyskała dzięki kolekcjom, które spotkały się z uznaniem klientek i klientów oraz konsekwentnemu rozwojowi powierzchni (otwarcia nowych salonów oraz powiększenia dotychczasowych). Największą dynamikę natomiast w I półroczu 2018 roku odnotowało Sinsay. Wynik ten marka uzyskała dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni (nowe salony nie tylko w kraju, ale również za granicą). Dwie marki: Reserved i Cropp w I półroczu 2018 roku wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I półroczu 2018 roku wzrosły o 12,3%, zaś w II kwartale 2018 roku - o 14,6%, podano także.

"W I półroczu 2018 roku wszystkie marki pokazały dodatnie LFL za wyjątkiem Mohito. Najwyższe wzrosty w salonach porównywalnych zanotowała marka Reserved, co pokazuje sukces podjętych we wcześniejszych kwartałach działań nad poprawą kolekcji tej marki. W okresie sprawozdawczym we wszystkich krajach, w których GK posiadała własne salony, sprzedaż porównywalna była dodatnia. Najwyższe dwucyfrowe LFL odnotowały salony w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie" - napisano dalej.

W I półroczu 2018 roku grupa osiągnęła 309,4 mln zł przychodów ze sprzedaży internetowej tj. 121,5% więcej niż przed rokiem. Przychody te stanowią 8,5% przychodów grupy, oraz 9,9% przychodów Polski.

"Kontynuacja trzycyfrowych wzrostów sprzedaży internetowej została osiągnięta dzięki rozwojowi e -sklepów poza Polską, wydatkom na marketing (współpraca z blogerkami modowymi i influencerkami) oraz zmianom w przyzwyczajeniach klientów (w związku z zakazem handlu w niektóre niedziele klienci z Polski coraz częściej robią zakupy poprzez internet)" - wskazała spółka w raporcie.

Marża handlowa w I półroczu 2018 roku wzrosła o 1,5 pkt proc. do 53,4%, dzięki korzystnym trendom walutowym oraz udanej kolekcji wiosenno-letniej większości marek, w tym flagowej Reserved.

Sprzedaż na m2 grupy w I półroczu 2018 roku wzrosła o 5,3% w porównaniu w rokiem ubiegłym, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 147,55 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec I półrocza 2018 roku grupa posiadała 1 756 salonów (o 46 więcej niż przed rokiem) o całkowitej powierzchni ok. 1 034,2 tys. m2. Z tego 771 sklepów o powierzchni 516,2 tys. m2 znajdowało się poza granicami kraju. Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z czerwcem 2017 roku wzrosła o 10,8%.

PP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)