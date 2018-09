Według badania przeprowadzonego przez ośrodek INSA, na AfD zamierza głosować obecnie 17 proc. ankietowanych, o pół punktu proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Tyle samo stracili socjaldemokraci, którzy są koalicyjnym partnerem kierowanej przez kanclerz Angelę Merkel chadecji, i obecnie popiera ich 17 proc. pytanych. Na czele sondażu pozostaje chadecki blok CDU/CSU z poparciem wynoszącym 28,5 proc.

Po zeszłorocznych wyborach do Bundestagu AfD jest trzecią co do wielkości siłą w niemieckim parlamencie i największą partią opozycyjną. Reuters zwraca uwagę, że wzrost poparcia dla AfD ma związek z napiętą sytuacją w Chemnitz w Saksonii, gdzie w ostatnich dniach trwały wielotysięczne demonstracje po zabójstwie 35-letniego Niemca, a także kontrdemonstracje przeciwników skrajnej prawicy. Podejrzanymi o dokonanie zabójstwa są Syryjczyk i Irakijczyk, którzy powinni byli zostać deportowani z Niemiec. Prokuratura poinformowała we wtorek, że szuka trzeciego podejrzanego.

Sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich, jest głównym postulatem założonej w 2013 r. Alternatywy. W trakcie kryzysu migracyjnego latem i jesienią 2015 r. rząd Angeli Merkel zdecydował się na otwarcie granic dla imigrantów z Syrii, Afganistanu i innych krajów muzułmańskich, wskutek czego do Niemiec przybyło ponad milion osób.(PAP)