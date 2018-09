Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,05 proc. do 25.952,48 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 0 0,23 proc. do 8.091,25 pkt. S&P 500 spadł o 0,17 proc. do 2.896,72 pkt.

Wśrod technologicznych spółek spadkom przewodził Facebook, któremu analitycy firmy MoffettNathanson obniżyli rekomendację do neutralnej. O ponad 1 proc. rosły zaś notowania Amazona, choć w trakcie sesji zwyżkowały blisko 2 proc., dzięki czemu kapitalizacja internetowego detalisty przejściowo przekroczyła 1 bilion dolarów. To druga w historii spółka, po Apple, której wartość osiągnęła ten pułap.

Akcje firmy odzieżowej Nike spadły o ponad o 3 proc. po prezentacji kampanii reklamowej z budzącym kontrowersje futbolistą Colinem Kaepernickiem.

Inwestorzy bacznie przyglądają się rozmowom handlowym ws. renegocjacji porozumienia NAFTA między USA a Kanadą, które mają zostać wznowione w środę, a także czekają na wieści odnośnie ewentualnego wprowadzenia nowych ceł na chińskie towary.

Wrzesień był historycznie trudnym miesiącem dla inwestorów na Wall Street. Od 1950 r. był to najsłabszy miesiąc zarówno dla DJI, jak i S&P 500. Średnio Dow tracił we wrześniu 0,7 proc., a S&P 500 spadał o 0,5 proc. Notowany od 1971 r. Nasdaq przeciętnie jest we wrześniu na minusie o 0,5 proc.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej St. Louis James Bullard powiedział we wtorek, że rynki i większość członków Fed widzi wysokie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych we wrześniu przez amerykański bank centralny. (PAP)