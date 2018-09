Selena FM wdraża globalnie nowoczesne oprogramowanie Microsoft



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Selena FM zakończyła wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach i w tym roku planuje także wdrożenia w pozostałych polskich podmiotach oraz w USA, a w kolejnych latach obejmie systemem następne kraje, podała spółka. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Microsoftu znacząco skrócił się czas obsługi zamówień między firmowych.

"Optymalizacja i automatyzacja działań to niewątpliwie jeden z celów, do którego dążymy jako cała grupa. Zależało nam na zautomatyzowaniu pewnych procesów, by uniezależniać się od błędów ludzkich i budować firmową bazę wiedzy, z której mogą korzystać obecni i przyszli pracownicy. Stawiamy na zintegrowane i chmurowe rozwiązania, które umożliwiają zmniejszenie kosztów inwestycyjnych" - powiedział członek zarządu, dyrektor ds. operacji produkcyjnych i logistycznych Artur Ryglowski, cytowany w komunikacie.

Dla Grupy Selena kluczowymi celami wdrożenia była: poprawa zarządzania rentownością produktów, standaryzacja efektywności procesów wieloobszarowych, poprawa procesów przepływu gotówki oraz usystematyzowanie gromadzonych w firmie danych. Fundamentem cyfrowej transformacji Seleny jest spójny system ERP oraz nowoczesne środowisko pracy.

"Przed nami jeszcze sporo prac rozwojowych - przyczyniających się do pełnego zwrotu z inwestycji - zarówno po stronie systemu, jak i organizacji. W tym roku planujemy wdrożenia w pozostałych spółkach polskich oraz USA, w kolejnych latach będziemy obejmować systemem następne kraje, w których prowadzimy działalność" - powiedział dyrektor ds. informatyki Wojciech Knapik, cytowany w komunikacie.

"Selena przez lata udowadniała, że działa wizjonersko, odważnie, nierzadko wyprzedzając trendy. Cieszymy się, że firma podobnie postąpiła przy wyborze systemu ERP. Warto też podkreślić, że Selena była jedną z pierwszych firm w Polsce, które zdecydowały się na wdrożenie Office365 w chmurze" - powiedziała Magda Taczanowska z Microsoft, cytowana w komunikacie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)