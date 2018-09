To, co najbardziej przeszkadza inwestorom, to właśnie ta zmienność, nieprzewidywalność prawa, podatków, systemu podatkowego. Ten system jest coraz bardziej nieprzejrzysty, trudny, skomplikowany i to jest coś, na co najbardziej narzekają przedsiębiorcy - mówi w rozmowie z "DGP" na Forum Ekonomicznym w Krynicy Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Krynica 2018: Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.