WIG20 spadł na zamknięciu o 0,11 proc. do 2.293 pkt. WIG zniżkował o 0,45 proc. do 58.469 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 1,16 proc. do 4.020 pkt., a sWIG80 stracił 1,88 proc. i wyniósł 11.765 pkt.

Od 28 sierpnia WIG20 i WIG straciły odpowiednio 4,1 proc. oraz 4,8 proc., a indeksy średnich spółek i małych spółek spadły odpowiednio o: 6,6 proc. oraz 7,6 proc.

W czwartek ok. godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, na zachodnich parkietach indeksy DAX, FTSE i CAC zniżkowały odpowiednio o: 0,7 proc., 0,8 proc. i 0,1 proc.

"W średnim terminie nie przekreślałbym możliwości powrotu wzrostów (na GPW - PAP), natomiast na obecną chwilę nie widać konkretnych sygnałów zakończenia korekty spadkowej" - ocenił Przemysław Smoliński, analityk z DM PKO BP.

"Dopóki WIG20 pozostaje poniżej lokalnego maksimum z wtorku (na poziomie 2.377 pkt. - PAP), to spodziewałbym się dalszych spadków" -dodał.

Obroty na GPW wyniosły ok. 905 mln zł, z czego ok. 698 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów było PZU (113 mln zł), którego kurs zwyżkował o 1,1 proc.

Największy wzrost wśród spółek z WIG20 odnotował mBank (+2,0 proc.). Najmocniej spadła zaś wycena CCC (-2,9 proc.).

O 17,2 proc. do 0,53 zł zniżkował kurs akcji Getin Noble Banku co oznacza, że znalazły się na najniższym poziomie w historii. Zdaniem analityków zachowanie kursu jest pochodną słabego sentymentu do małych spółek, w tym spółek z grupy Leszka Czarneckiego. Od początku roku akcje banku straciły ok. 67 proc.

O 31,8 proc. staniały akcje Gino Rossi. Spółka podała wyniki oraz informację o tym, że Miss Class, spółka zależna Monnari Trade, dokonała zajęcia komorniczego na rachunku Simple (spółka zależna Gino Rossi) na kwotę 6 mln zł.

W środę Gino Rossi otrzymał informację od PKO BP, że w związku z zajęciem komorniczym, zaistniała przesłanka do wypowiedzenia 25 mln zł kredytu, a egzekucja prowadzona przez spółkę zależną Monnari Trade w znaczący sposób ogranicza szanse na finalizację transakcji sprzedaży Simple na rzecz Monnari oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji.

Spadki kontynuował Altus TFI, którego kurs zniżkował w czwartek o 36,4 proc. do 1,85 zł. Od piątku cena akcji spółki spadła o ok. 61 proc. m.in. w reakcji na informacje o zatrzymaniu byłych członków zarządu Altusa TFI.

O 5,6 proc. do 34,9 zł zniżkowała wycena Grupy Azoty, która spadła poniżej dołka z sierpnia i znalazła się najniżej od maja 2012 r.

Grupa Azoty podała w komunikacie, że ma warunkową umowę nabycia 25.000 udziałów, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego niemieckiej spółki Goat TopCo za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Notowania Ciechu spadły o 5,1 proc. do 47,64 zł, mimo że opublikowany w środę wieczorem zysk netto Ciechu w drugim kwartale był o 31 proc. wyższy od konsensusu. Wycena spółki zniżkuje piątą sesję z rzędu i w tym czasie poszła w dół o prawie 10 proc. Kurs Ciechu jest obecnie na najniższym poziomie od stycznia 2015 r.

Szóstą sesję z rzędu zniżkował Budimex - kurs spółki spadł o 2,7 proc. i jest na najniższym poziomie od września 2013 r.

Anna Unton (PAP Biznes)