Grupa WP ocenia, że e-commerce może sięgnąć 75% całkowitych przychodów



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Grupa WP spodziewa się, że segment e-commerce sięgnie docelowo ok. 75% całkowitych przychodów z 58% obecnie, poinformował prezes Jacek Świderski.

"Spodziewamy się, że e-commerce wzrośnie w naszych przychodach do 75% z 58% obecnie" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

Komentując wyniki segmentu e-commerce w I półroczu wskazał, że "wygrała turystyka", notując imponujące wzrosty. W segmencie odzieżowym grupa wyjaśniła sytuację korporacyjno-właścicielską (objęcie 100% Domodi) i mimo słabego roku w odzieżówce stacjonarnej, internet w tym segmencie trzyma się zgodnie z wzrostowymi trendami w sieci.

W przypadku marki Homebook, Świderski wskazał, że grupa czeka, aż najwięksi gracze stacjonarni w wyposażeniu wnętrz wejdą na poważnie do internetu, co ma napędzić wzrosty tego segmentu. "Duzi gracze tego segmentu są niedoreprezentowani online i stymulujemy ich w tym kierunku" - wskazał Świderski.

W segmencie usług finansowych, prezes Grupy WP widzi coraz większe tempo wzrostu po okresie zmian regulacyjnych w poprzednich latach. "Strategia realizowana jest z dobrymi rezultatami. Totalmoney staje się silnym brandem e-commerce w finansach" - stwierdził Świderski.

Prezes zadowolony jest także z wyników z segmentu Nocowanie/eHoliday, czyli turystyki krajowej.

Świderski zadokowany jest także z progresu WP marketing cloud, czyli inteligentnego dopasowywania reklam. Obsługuje ono 81% kampanii obecnie i grupa chce, aby ten wskaźnik sięgnął 100%. Prezes Grupy WP dodał, że "płacenie za obejrzane reklamy" stało się standardem. Już 93% kampanii realizowanych przez grupę rozliczane za faktyczny kontakt reklamy z użytkownikiem i oczekuje on, że docelowo ten format przynieść także wzrost sprzedaży.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)