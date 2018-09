Prezes PiS przekonywał podczas samorządowej konwencji regionalnej jego partii, że program PiS został przygotowany w dialogu, ma spójny charakter jest "zintegrowany z tymi przedsięwzięciami, które są prowadzone w skali kraju"

"Przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w dziedzinie drogownictwa, kolejnictwa, budowy różnego rodzaju instytucji, które mają służyć całemu społeczeństwu (...). To są programy społeczne, kulturalne, programy odnoszące się do oświaty. To stanowi pewną całość, która ma służyć obywatelowi" - mówił Kaczyński.

Przekonywał też, że program PiS ma na celu przybliżyć Polskę do standardów życia na Zachodzie. Podkreślił, że celem jest "nie tylko to, żeby Polacy żyli coraz lepiej, ale także żeby mogli w stosunkowo krótkim historycznie rzecz biorąc czasie powiedzieć nic już nas nie dzieli, jeśli chodzi o poziom życia i komfort życia od tych, którzy żyją na zachód od naszych granic". "Żeby ta historyczna przepaść, która trwa właściwie przez całe nasze dzieje została zasypana" - powiedział Kaczyński. "Dotąd w naszej historii takiej szansy nie było" - dodał.

Żeby z tej szansy skorzystać - podkreślał - "potrzebna jest współpraca". "Nie wojna, tylko współpraca" - zaznaczył.

Prezes PiS odniósł się do sobotniej konwencji PO i Nowoczesnej. "Z konwencji naszych przeciwników znów usłyszeliśmy surmy bojowe, dowiedzieliśmy się nawet, że jesteśmy ambasadorami Putina. No nie wiem jak by mi było w tym mundurze ambasadorskim. Ale my odpowiadamy: obywatel, samorząd, państwo, wspólna praca, wspólna praca dla tego celu" - mówił Kaczyński.

Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej szef PO Grzegorz Schetyna mówił m.in., że "PiS jest nie tylko najwierniejszym lobbystą Putina w polityce europejskiej walcząc z Unią, niszcząc jedność naszego kontynentu, wywołując wciąż nowe konflikty". "PiS jest także lobbystą Putina w polskiej polityce energetycznej, ponieważ importerom putinowskiego węgla PiS musiało podziękować za taśmy Falenty, za podsłuchy, które uderzyły w polskie państwo, w polski rząd" - powiedział. (PAP)