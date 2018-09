LW Bogdanka ma aneks zwiększający wartość dostaw węgla do Elektrowni Kozienice



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do umowy wieloletniej, który określa warunki dostaw węgla energetycznego w 2019 r. do należącej do Enei Wytwarzanie Elektrowni Kozienice, podała spółka. Wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017-2036 wyniesie 16,44 mld zł netto.

"W wyniku zawarcia aneksu wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 - 2036 wyniesie 16 439 mln zł netto, tj. o 17,7% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 36/2016, przy czym w okresie 2017 - 2025 r. wartość umowy wieloletniej wyniesie 10 459 mln zł netto tj. o 16,9% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 36/2016 z dnia 29.09.2016 r." - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)