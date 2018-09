Best odwołał oferty publicznych obligacji w ramach programu



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Best podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł, na podstawie sporządzonego prospektu emisyjnego podstawowego z 25 października 2017 r., oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

"W związku z powyższym w dniu dzisiejszym emitent opublikował na swojej stronie internetowej informację o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji emitenta będących przedmiotem sporządzonego przez emitenta prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 25 października 2017 r. oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)