PHN chce przyjąć zaktualizowaną strategię na początku 2019 r.



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) zamierza zaprezentować zaktualizowaną strategię najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, poinformował prezes Marcin Mazurek. Z jego słów wynika, że obejmie ona też mniejsze, ale rozwijające się segmenty aktywności PHN, takie jak np. działalność doradcza.

"Jednym z moich celów jest wzmocnienie dynamiki rozwoju spółki i optymalne wykorzystanie potencjału, jaki stwarza rynek. Widzę dalej szansę na kontynuację poprawy efektywności finansowej. Przyglądamy się też realizacji naszej strategii, wspólnie z zarządem rozpoczęliśmy prace nad jej aktualizacją. Efekty tych prac będziemy mogli przedstawić na początku przyszłego roku" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

"Przyglądamy się różnego rodzaju inwestycjom. Myślę, że to jest jeden z elementów pracy nad odświeżeniem naszej strategii. Mamy biurowce, mieszkaniówkę. Mamy działalność doradczą, która zaczyna trochę rosnąć, bo to nie jest tylko działalność bycia inwestorem zastępczym, to są też inne usługi. Mamy logistykę i mamy działalność hotelową - to są wciąż stosunkowo niewielkie elementy w naszym biznesie, ale rosną. Musimy jeszcze chwilę popracować nad tą strategią" - dodał prezes w rozmowie z dziennikarzami.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)