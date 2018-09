Creepy Jar: Sprzedaż 'Green Hell' sięgnęła ok. 67 tys. sztuk



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar poprzez platformę Steam osiągnęła poziom ok. 67 tys. sztuk od premiery w końcu sierpnia, podała spółka.

"Dane dotyczące sprzedaży 'Green Hell' oraz pozytywny odbiór gry (ponad 85% pozytywnych recenzji na platformie Steam oraz ponad 170 tys. graczy nadal oczekujących na zakup 'Green Hell' na liście Wishlist) potwierdzające przyjętą strategię rozwoju gry, skłoniły zarząd emitenta do uszczegółowienia harmonogramu dalszych prac nad rozwojem produktu. Efekty aktualizacji gry powinny być widoczne już na jesieni i zimą bieżącego roku oraz na wiosnę 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W okresie jesiennym 2018 roku gra zostanie wzbogacona m.in. o dwa duże uaktualnienia. W okresie zimowym 2018/2019 gra zostanie wzbogacona m.in. o trzy duże uaktualnienia. Jednym z nich będzie przejście gry z "wczesnego dostępu" do "pełnej wersji". W okresie wiosennym 2019 gra zostanie wzbogacona m.in. o jedno duże uaktualnienie, podano także.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)