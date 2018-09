R22 aktywnie pracuje nad akwizycjami, chce zwiększyć ich liczbę r: r



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - R22 pozostaje bardzo aktywne w obszarze akwizycji i "ma nadzieję", że w r.obr. 2018/2019 będzie ich więcej niż w poprzednim, gdy nabyło udziały czterech spółek, poinformowali członkowie zarządu.

"Mamy dalszą perspektywę na akwizycje. Mamy dalej przestrzeń na finansowanie długiem, oceniamy to na kolejne 20-25 mln zł w zależności od celu akwizycji. Pierwszeństwo w tym zakresie mają spółki w segmencie omnichannel communication. Ale w przypadku ciekawych akwizycji na rynku hostingowym, również są one prawdopodobne. W pipeline mamy również kolejne akwizycje w segmencie produktowym, rozszerzające nasze usługi o bardziej zaawansowane produkty" - powiedział wiceprezes Robert Stasik podczas konferencji prasowej.

"Celem inwestycji w podmioty typu Appchance jest pozyskiwanie nowych produktów lub sił pozwalających te produkty wytworzyć, dla obecnych i nowych klientów" - dodał prezes Jakub Dwernicki.

W roku obrotowym 2017/2018 R22 dokonało czterech akwizycji na rynku hostingowym. W bieżącym sfinalizowało do tej pory dwie (rumuńskiej Gazduire oraz Appchance) oraz ma ustalone warunki nabycia kolejnych dwóch spółek w segmencie hostingu w Rumunii.

"Lista podmiotów, z którymi rozmawiamy jest zawsze bardzo szeroka. Prowadzimy stale rozmowy, by zapewnić sobie finalnie interesującą liczbę akwizycji. Najwięcej 'research'u' prowadzimy w obszarze hostingu. Jeśli chodzi o omnichannel i produktowy - jesteśmy w trakcie finalizowania transakcji na rynku polskim, która pozwoli bardzo umocnić portfolio produktowe całej grupy dla małych i dużych spółek. Także oglądamy się w krajach ościennych za spółkami, które mogą dostarczyć nowego przychodu" - powiedział Dwernicki.

"Mamy taką nadzieję i intensywnie nad tym pracujemy, choć nie można tego na 100% potwierdzić, obiecać" - dodał prezes, pytany czy bieżący rok obrotowy może pod względem akwizycji okazać się bogatszy od ubiegłego.

Pytany z kolei o nakłady finansowe na akwizycje powiedział: "Naszym celem i wyzwaniem jest, żeby były jak najwyższe. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby nabyć jak najwięcej spółek, które są w obszarze naszego zainteresowania".

"Ile się da sfinansujemy długiem, do momentu kiedy uważamy, że to jest bezpieczne dla spółki" - dodał, wyjaśniając, że spółka widzi też inne możliwości finansowania akwizycji, ale w tym momencie ich nie planuje.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)