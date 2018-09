"W nowej edycji resortowego programu rozwoju miejsc instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, podnosimy kwotę przeznaczoną na utworzenie jednego miejsca opieki żłobkowej z dotychczasowych 20 tys. zł do 30 tys. zł. To znaczący, 50-procentowy wzrost" – ogłosiła Rafalska podczas briefingu prasowego w Łęczycy (Łódzkie).

Poinformowała, że łącznie w 2019 r. na rządowy program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech "Maluch plus" przeznaczone zostanie 450 mln zł.

"To o 300 mln zł więcej niż jeszcze w 2016 roku, co przekłada się na znaczący wzrost liczby miejsc pobytu małych dzieci" – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

Dodała, że zmiany w programie oznaczają również większe wsparcie dla samorządów, w których istnieją już żłobki, ale będą chciały tworzyć kolejne miejsca. W takim przypadku gminy otrzymają dofinansowanie na jedno miejsce do 22 tys. zł (dotychczas – 20 tys. zł).

"Wiemy, że koszty inwestycji i modernizacji rosną. Chcemy, żeby samorządy czuły wsparcie rządowego programu i podejmowały wzywania zmierzające do poprawienia tego rodzaju usługi społecznej, która pozwala rodzicom, głównie mamom, na godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad małym dzieckiem" – podkreśliła Rafalska.