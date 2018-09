Cherrypick Games planuje dwie premiery gier i jeden soft launch do końca roku



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games planuje premierę ("hard launch") gry "My Beauty Spa: Stars & Stories" w ciągu ok. 1 miesiąca, a gry "Project Fame" - również w tym roku. Trzeci najważniejszy obecnie tytuł spółki - "Crime Stories" ma wejść w "soft launch" także do końca 2018 r., poinformował prezes Marcin Kwaśnica.

"'My Beauty Spa' jest pod koniec II fazy 'soft launch', przed III, w której zakładamy m.in. doprecyzowanie monetyzacji gry i przygotowanie do live-operations. Podobnie 'Project Fame' - jest w 'soft launch'. 'Hard launch' 'My Beauty Spa' planujemy za ok. miesiąc. 'Project Fame' - również w tym roku. Planujemy 'soft launch' 'Crime Stories' także w tym roku" - wymienił Kwaśnica podczas spotkania prasowego.

Premierę "Crime Stories" spółka planuje - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - na I kwartał 2019 r.

Prezes ocenił także, że zwłaszcza gra "My Beauty Spa Stars & Stories" nadaje się na zastosowanie "product placement" i poinformował, że spółka "zaczęła w tej sprawie rozmawiać" z producentami kosmetyków.

Podczas spotkania prasowego zarząd podkreślał też, że nie chce, by koszt jednej gry przekraczał 1-1,5 mln zł.

"'Project Fame' i 'Crime Stories' będą kosztowały dużo mniej" - zaznaczył Kwaśnica.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)