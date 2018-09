Przez całą Polskę na Wspólnym Bilecie? Tylko dwa województwa nie przystąpiły do inicjatywy

Źródło: PAP

Województwa dolnośląskie oraz zachodniopomorskie nie złożyły deklaracji przystąpienia do kolejowego Wspólnego Biletu - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dodał, że we wtorek skierowano pismo do marszałków tych województw z przypomnieniem o deklaracji.