"Od chwili debiutu na rynku niemieckim stawiamy przede wszystkim na rozwój jakościowy sieci Reserved w tym regionie. Nasze salony otwieramy w stolicach landów, w najważniejszych punktach handlowych na mapie Niemiec. Dlatego debiut we Frankfurcie nad Menem był od dawna w obszarze naszych zainteresowań. Otwarcie tego salonu ma duże znaczenie dla naszej obecności na rynku niemieckim" – powiedział wiceprezes LPP Sławomir Łoboda, cytowany w komunikacie.



Polski producent odzieży chce otwierać kolejne salony i umacniać swoją pozycję w Europie Zachodniej. Flagowa marka LPP ma za sobą dwa debiuty w ubiegłym roku w tej części kontynentu – w Berlinie na Tauentzienstrasse oraz w Londynie na Oxford Street. Nowy, 20. salon Reserved w Niemczech został otwarty w kamienicy przy Zeil Strasse – jednej z najczęściej odwiedzanych ulic handlowych w Niemczech. To już piąta lokalizacja w Niemczech po Monachium, Kolonii, Berlinie i Hamburgu zorganizowana zgodnie z autorskim konceptem firmy LPP, podano również.



"Najnowsze kolekcje Reserved podobają się klientom, o czym świadczą wyniki sprzedaży. W drugim kwartale br. nasza flagowa marka wygenerowała więcej przychodów z zagranicy niż z kraju, co potwierdza, że trafiamy w gusta zagranicznych klientów. Jestem przekonany, że zostaniemy zauważeni również przez odwiedzających Zeil Strasse" – dodał Łoboda.



LPP rozwija sieć sprzedaży stacjonarnej i internetowej marki Reserved w Niemczech od 2014 roku. W IV kw. 2016 roku firma uruchomiła tu także sklepy internetowe młodszych marek – Cropp, House, Mohito i Sinsay. Z perspektywy ostatniego półrocza, Niemcy są dla firmy piątym zagranicznym rynkiem pod względem wartości przychodów, podsumowano.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

>>> Czytaj też: Straż pożarna: Mamy około 1,2 tys. wakatów. Chętnych jest dużo, ale są za mało sprawni