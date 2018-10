Zakup nieruchomości pod wynajem stał się dla tysięcy Polaków bardzo popularnym sposobem na pomnożenie kapitału. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niskie oprocentowanie lokat bankowych. Jednak osoby, które decydują się zainwestować pieniądze w takie nieruchomości, często kupują je bez wcześniejszych analiz, kierując się przede wszystkim przeczuciem a nie rzeczywistymi danymi. Taka sytuacja może wynikać z dużej ilości rozproszonych danych, a także z braku czasu na ich wyszukanie, zebranie, porównanie i przeanalizowanie.

W celu dostarczenia przyszłym właścicielom mieszkań argumentów do podjęcia najlepszej finansowo decyzji w zakresie inwestycji mieszkaniowych, platforma Rentier.io przeanalizowała ponad 957 tysięcy ofert najmu mieszkań oraz zakupu lokali dostępnych w największych polskich miastach. Na tej podstawie został wyliczony zwrot z inwestycji (ang. Return on Investment (ROI)) w okresie 12 oraz 11 miesięcy najmu w ciągu roku i przygotowany ranking miast, w których najbardziej opłaca się kupić mieszkanie na wynajem.

W jakim mieście warto?

Biorąc pod uwagę lokalizację, najwięcej zarobić można nabywając lokal w jednym z poniższych pięciu miast. W zestawieniu pierwsze miejsce zajął Gdańsk, drugie Katowice, a na trzecim uplasowała się Warszawa.

Ile można zarobić?

Podejmując decyzję o wyborze wielkości mieszkania do zakupu i pod wynajem oraz jego lokalizacji, przyszli właściciele czasami zapominają, że powierzchnia lokalu ma bardzo duży wpływ na zwrot z inwestycji. Często wybierają te najmniejsze, kierując się mniejszymi nakładami finansowymi na jego zakup i remont. Jednak, jak pokazuje poniższa analiza i dane, wcale tak nie jest. Mieszkania do 35 m2, choć dają wysoką stopę zwrotu, to jednak nie jest ona najwyższa. Dzięki danym z platformy Rentier.io można zauważyć, że kupno nieco większego mieszkania skutkuje wyższą średnią ROI. W przypadku mieszkań o wielkości 35-40 m2 jest ona najwyższa i wyniosła 9,21%. Na drugim miejscu w rankingu znalazły się mieszkania o powierzchni 41-50 m2 ze średnią stopą zwrotu na poziomie 8,81%. Podium zamykają najmniejsze lokale, ze średnim ROI na poziomie 8,73%. Najniższą stopę zwrotu dają mieszkania największe, tj. powyżej 81 m2, z ROI 7,33%.

Ile można zarobić w zależności od wielkości mieszkania Miejsce w rankingu Wielkość mieszkania w m2 Średnie ROI 1 35-40 9,21% 2 41-50 8,81% 3 do 35 8,73% 4 51-60 7,97% 5 71-80 7,84% źródło:Rentier.io

Zwycięzcami rankingu, przy uwzględnieniu wielkości mieszkania, zostały następujące miasta:

Jaka wielkość mieszkań jest najbardziej opłacalna w różnych miastach

Metodologia:

Ranking Rentier.io został opracowany na podstawie analizy 238 654 ofert cen najmu oraz 719 252 ofert zakupu mieszkań dostępnych w 8 największych miastach Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin. Stopy zwrotu z inwestycji, tzw. ROI, prezentowane w powyższym opracowaniu są wartościami brutto, tj. przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów, z którymi wiąże się zakup mieszkania, m.in. kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Natomiast ranking najlepszych miast został przygotowany w następujący sposób: za zajęcie od 1 do 5 miejsca w zestawieniach „Wielkość mieszkania a stopa zwrotu” prezentowane powyżej w siedmiu kategoriach, zostały przyznane punkty za 1. miejsce 5 punktów, za 2. miejsce 4 punkty, za 3. miejsce 3 punkty, za 4. miejsce 2 punkty i za 5. miejsce 1 punkt. Następnie wszystkie punkty dla poszczególnych miast zostały zsumowane i na tej podstawie powstał ranking miast.

Dane źródłowe raportu dostępne są na stronie

Źródło: Platforma Rentier.io